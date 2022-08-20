В Харьковской области выдали первые российские паспорта

Каждый из жителей принял присягу, после чего получил документ.

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В Харьковской области выдали российские паспорта первым десяти жителям. Так, удостоверения личности российского образца получили жители города Купянска, которые сдали документы в начале августа.

Каждый из жителей принял присягу, после чего получил документ. Кроме того, одним из первых паспорт гражданина России получил и глава администрации Купянского района Харьковской области Максим Губин. Также уже граждан России с получением паспорта поздравили депутат Госдумы РФ Артем Туров и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Ощущение умиротворения и силы. Ощущение приобщения к чему-то большому. Это как возвращение в семью после долгого путешествия», - приводит слова Губина пресс-служба администрации района.

Ранее Рособрнадзор вручил первые аккредитации школам Харьковской области. Глава администрации Харьковской области назвал это событие историческим шагом и отметил, что работа педагога в нынешних сложных условиях является подвигом.