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Рособрнадзор вручил первые аккредитации школам Харьковской области

Максим Крюков
01:35 26.07.2022
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал это событие историческим шагом и отметил, что работа педагога в нынешних сложных условиях является подвигом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Рособрнадзор вручил первые аккредитации школам Харьковской области. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова посетила с рабочим визитом город Купянск и выступила перед сотрудниками учебного заведения.

«Знания, информацию человек сегодня может получить везде. А вот эту навигацию в жизни, те ориентиры, по которым выбирать эту информацию, как к ней относиться, можете дать только вы. Настало время, когда нужно переосмыслить в полной мере миссию педагога сегодня», - сказала Анна Кузнецова.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал это событие историческим шагом и отметил, что работа педагога в нынешних сложных условиях является подвигом.

Ранее зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале выплат зарплат и социальных пособий бюджетникам и пенсионерам Харьковской области. Он отметил, что в регионе непростая ситуация, однако выплаты начались.

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