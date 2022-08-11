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Карты «Мир» могут заработать на Кубе к концу этого года

Виктория Ивашечкина
01:45 11.08.2022
Для республики этот шаг будет еще одним способом расширения банковской и финансовой системы на другие рынки.
Карты «Мир» могут заработать на Кубе к концу этого года
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Карты платежной системы «Мир» могут начать работать на территории Кубы уже к концу нынешнего года. Об этом заявил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Ожидается, что к концу этого года "Мир" можно будет использовать на территории Кубы», - сказал посол в интервью «Известиям». 

По его словам, с прошлого года Куба совместно с российской стороной работает над внедрением платежной системы «Мир» в республике.

«Близится к завершению первый этап работ, цель которого - взаимосвязь платежных систем обеих стран», - подчеркнул посол.

Он также отметил, что для Кубы это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки. Посол подчеркнул, что власти видят в этом потенциал, «так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами».

Ранее сообщалось, что в Индонезии могут внедрить платежную систему «Мир». Данный вопрос обсуждается с российской стороной. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

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