Шойгу ознакомился с экспозицией китайской делегации на «Армии-2022»

Полковник Главного управления по развитию вооружения и военной техники Китая Ван Хунцзюн показал российскому министру обороны модели основной военной техники, состоящей на вооружении НОАК.

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Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с экспозицией китайской делегации на форуме «Армия-2022».

Полковник Главного управления по развитию вооружения и военной техники Китая Ван Хунцзюн показал российскому министру обороны модели основной военной техники, состоящей на вооружении НОАК.

«Спасибо за подробный рассказ», - сказал Шойгу, а также поблагодарил Хунцзюня на китайском языке.

Кроме этого, Сергей Шойгу ознакомился с современными разработками российской военной медицины. Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин доложил министру обороны о возможностях современных мобильных полевых госпиталей. Шойгу поднялся в стоящий на выставке улучшенный санитарный бронеавтомобиль «Линза» и осмотрел его внутреннее отношение.

Также директор центра военно-патриотического воспитания «Авангард» Дарья Борисова доложила министру обороны о перспективах развития, а также продемонстрировала макет проекта центра «Авангард» для Абу-Даби.

Ранее Шойгу назвал идею запретить въезд в ЕС для граждан РФ проявлением нацистской политики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов