Шойгу назвал идею запретить въезд в ЕС для граждан РФ проявлением нацистской политики

Министр обороны России подчеркнул, что русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в Евросоюз активно продвигается с высоких европейских трибун.

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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал идею запрета въезда в Европейский союз русским гражданам проявлением политики нацизма.

«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», - заявил Шойгу на I Международном антифашистском конгрессе в подмосковном парке «Патриот».

Кроме этого, Сергей Шойгу напомнил о проявлениях нацизма в Прибалтике - так, в Эстонии и Латвии устанавливаются памятники нацистским военным преступникам, а в Литве на улицах вовсю звучат нацистские лозунги.

Также министр обороны России заметил, что ВСУ в ходе боевых действий массово используют тактику германских нацистов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов