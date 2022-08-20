Сирия победила в Индивидуальной гонке второго дивизиона «Танкового биатлона» АрМИ-2022

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Сирийский танковый экипаж одержал победу в Индивидуальной гонке первого дивизиона «Танкового биатлона» Армейских международных игр - 2022. Сами соревнования проходят на полигоне Алабино в Подмосковье.

В 11:00 за лидерство боролись команды из Лаоса (синий танк), Армении (желтый танк), Сирии (красный танк) и Мьянмы (зеленый танк).

Результат экипажа из Сирии составил 28 минут 45 секунд. На втором месте оказалась команда из Мьянмы с результатом 30 минут 28 секунд. Третье и четвертое место заняли экипажи из Лаоса и Армении с результатами 36 минут 52 секунды и 43 минуты и 5 секунд соответственно.

Всего в этом году в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 21 команда, разбитые по итогам выступления в 2021 году на два дивизиона.

Ранее в Индивидуальной гонке первого дивизиона «Танкового биатлона» АрМИ-2022 победу одержала команда из Казахстана. Экипаж показал время в 23 минуты 52 секунды, опередив танковый экипаж из Узбекистана.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов