Казахстан победил в Индивидуальной гонке первого дивизиона «Танкового биатлона» АрМИ-2022

Победители показали время в 23 минуты 52 секунды, опередив танковый экипаж из Узбекистана.

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Танковый экипаж из Казахстана стал победителем Индивидуальной гонки экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона», стартовавшего сегодня в 10 часов.

Результат Казахстана составил 23 минуты 52 секунды. При этом экипаж разогнался до максимальной скорости в 71 километров в час. На втором месте оказался Узбекистан, который показал результат в 24 минуты 54 секунды, достигнув максимальной скорости в 70 километров в час.

Третье и четвертое места заняли команды Вьетнама и Венесуэлы, показав время 29 минут 8 секунд и 39 минут 51 секунду соответственно. Экипажи из Вьетнама и Венесуэлы продемонстрировали одинаково максимальную скорость 69 километров в час.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия победила в Индивидуальной гонке второго дивизиона «Танкового биатлона».



Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов