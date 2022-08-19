В «Юнармии» рассказали о возможностях VR-симулятора боевого истребителя

Модель истребителя позволяет в VR-очках летать на самолетах вместе с командой, соревнуясь против противника, отметил Никита Нагорный в студии «Звезды».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представили авиасимулятор с дополненной реальностью, который позволяет стать пилотом боевого истребителя и принять участие в воздушных сражениях. Об этом сообщил начальник Главного штаба движения «Юнармия» Никита Нагорный в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

«Мы поставили модель истребителя, где ребята могут в VR-очках летать на самолетах вместе с командой, соревнуясь против противника», - поделился он.

Нагорный рассказал и о виртуальной копии полигона Алабино, когда участники с помощью VR-очков могут перенестись в кабину танка, управлять им и вести огонь по мишеням. Полное интервью смотрите в видео к новости.

Ранее начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев рассказал о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов