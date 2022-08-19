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Посол ЛНР в России рассказал, как отношения с КНДР повлияют на развитие республики

20:03 19.08.2022
По словам Мирошника, в дальнейшем между ЛНР и КНДР будет подписан меморандум.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Чрезвычайный и Полномочный посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что после признания Северной Кореей независимости республики отношения ЛНР и КНДР будут трансформироваться.

«Северная Корея - это одно из первых государств, которое признало нашу независимость. При этом как только я в эфире где-то говорю, что мы строим независимость, подписываем какие-то признания из других стран, а что, это отменяет референдум? Да никоим образом. Пока мы признаны Россией, признаны другими государствами, мы развиваем свою возможность. Как только будет принято решение, будет проведен референдум о вхождении в Россию, эти взаимоотношения будут трансформироваться в какие-то другие», - сказал Мирошник в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Вместе с тем Мирошник отметил, что Северная Корея интересна трудовыми мигрантами, соответственно, трудовая миграция - традиционный вид внешнеэкономической деятельности для этой страны. По словам посла, власти готовят меморандум ЛНР и Северной Кореи, где будут прописаны основные направления для сотрудничества.

Полное интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом ЛНР в России Родионом Мирошником смотрите в видео к этой новости.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов высказался об участниках опытов лабораторий на Украине. По его словам, они живут в страхе, но когда им внушают, что Россия - это враг, «когда просто платят деньги», то страх не возникал.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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