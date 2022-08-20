Вице-спикер Госдумы Яровая заявила, что начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма

Яровая завила о необходимости закона, который мог бы обеспечить доктрину неприятия нацизма на уровне национального законодательства.

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Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая завила, что в ближайшее время начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма. Об этом она сообщила в ходе пленарного заседания первого Международного антифашистского конгресса.

«В ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего российского закона о недопущении реабилитации нацизма в большем формате. Сегодня необходимо принимать уже закон, который бы позволил на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма», - заявила вице-спикер.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости тотальной борьбы с проявлениями нацизма. Он выразил уверенность, что Международный антифашистский конгресс станет важным шагом в процессе объединения усилий стран мира в уничтожении нацистской идеологии.