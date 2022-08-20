Армия МВТФ Армия-2022 Международный антифашистский конгресс Шойгу заявил, что на Украине многие не приняли нацистскую и русофобскую политику Киева Власти Украины развернули против непринявших русофобскую политику карательную операцию, заявил министр обороны РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Многие жители Украины на приняли русофобскую политику Киева, против таких людей власти развернули карательную операцию. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии первого Международного антифашистского конгресса. «После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали все для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - все, что связано с нашей страной. Многие на Украине не приняли такую политику. В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция», - заявил Шойгу. Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал 1-й Международный антифашистский конгресс. Мероприятие направлено на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. В работе конгресса примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика