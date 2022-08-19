Южная Осетия победила в Индивидуальной гонке второго дивизиона «Танкового биатлона»

Победители показали время в 33 минуты 12 секунд, всего на три секунды опередив Таджикистан.

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Танкисты Южной Осетии победили в Индивидуальной гонке второго дивизиона «Танкового биатлона», который проходит в рамках Армейских международных игр - 2022.

Победители показали время 33 минуты 12 секунд и развили максимальную скорость в 71 километр в час. Всего на три секунды от них отстала команда Таджикистана, она пришла к финишу за 33 минуты 15 секунд, достигнув скорости 62 километра в час.

Третье и четвертое места заняли команды Абхазии и Судана, показав время 43 минуты 9 секунд и 53 минуты 38 секунд соответственно. Танкисты из Абхазии продемонстрировали максимальную скорость 65 километров в час, а танкисты из Судана - 68 километров в час.

Ранее сообщалось, что Азербайджан победил в Индивидуальной гонке первого дивизиона «Танкового биатлона».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов