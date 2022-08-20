Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*

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В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал первый Международный антифашистский конгресс, в работе которого примут участие органы власти, общественные организации, историки, ветераны ВОВ, деятели культуры и военные делегации дружественных России стран.

В своей речи на открытии мероприятия министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сделал несколько заявлений касательно российской спецоперации на Украине и предшествующих ей событий. По его словам, «киевский режим открыто объявил себя наследником дела кровавых украинских националистов».

Министр обороны отметил, что ВСУ и боевики национальных формирований используют в ходе боевых действий принципы немецких нацистов - уничтожать всю инфраструктуру при отступлении.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории России.