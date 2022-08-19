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Воспитанники довузовских учреждений МО РФ поучаствуют в многопрофильной олимпиаде «Звезда»

Игнат Далакян
09:52 19.08.2022
Как рассказал Владимир Гутенев, по инициативе министра обороны, в эту олимпиаду вошли все суворовские, нахимовские училища и даже Пансион воспитанниц Минобороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Настоящие, национально ориентированные специалисты нужны России во всех сферах, в том числе экономической. В довузовских учреждениях Минобороны у воспитанников появилась еще одна возможность найти свое призвание. О системе отбора талантливых ребят рассказал председатель Комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

«Для этого сформирована самая крупная в стране школьная олимпиада "Звезда". Мы безмерно благодарны Министерству обороны, которое по инициативе Сергея Кужугетовича, в эту олимпиаду вошли все суворовские, нахимовские училища. Даже Пансион воспитанниц Минобороны. Для ребят это прекрасная возможность выбрать траекторию», - рассказал Владимир Гутенев.

Первый вице-президент Союза машиностроителей России добавил, что если здоровье воспитанников довузовских учреждений МО РФ не позволит после окончания школы сразу попасть на воинскую службу, то военная кафедра технических вузов дает им такую возможность.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации объяснили, почему военных не готовят по Болонской системе. Заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков во время своего выступления на форуме «Армия-2022» рассказал, почему в военных образовательных учреждениях оставили специалитет.

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