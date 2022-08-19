«Нам нужен специалист»: в МО РФ объяснили, почему военных не готовят по Болонской системе

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Военные образовательные учреждения полностью избежали внедрения Болонской системы. Об этом рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков во время своего выступления на форуме «Армия-2022».

«Мы... сумели избежать воздействия Болонского процесса», - указал представитель оборонного ведомства.

По его словам, не допустить перевода вузов, занимающихся подготовкой военнослужащих, на программу бакалавриата было непросто, однако российская сторона сумела отстоять свою позицию в этом вопросе.

«Во всех вузах мы готовим по программе специалитета. нам нужен специалист. Мы готовим под конкретную должность и мы вверяем молодым специалистам не только дорогостоящую технику и современное вооружение, но мы доверяем командирам, молодым офицерам самое главное - человеческие судьбы и жизни», - заявил заместитель министра.

Также в своей речи на конференции «Актуальные проблемы и задачи государственной политики в сфере воспитания и образования детей и молодежи» замглавы Минобороны РФ коснулся темы единства обучения и воспитания в образовательном процессе. Он раскритиковал подход, призывающий разделять эти процессы и заниматься исключительно передачей информации.