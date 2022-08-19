«Нам нужен специалист»: в МО РФ объяснили, почему военных не готовят по Болонской системе
Военные образовательные учреждения полностью избежали внедрения Болонской системы. Об этом рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков во время своего выступления на форуме «Армия-2022».
«Мы... сумели избежать воздействия Болонского процесса», - указал представитель оборонного ведомства.
По его словам, не допустить перевода вузов, занимающихся подготовкой военнослужащих, на программу бакалавриата было непросто, однако российская сторона сумела отстоять свою позицию в этом вопросе.
«Во всех вузах мы готовим по программе специалитета. нам нужен специалист. Мы готовим под конкретную должность и мы вверяем молодым специалистам не только дорогостоящую технику и современное вооружение, но мы доверяем командирам, молодым офицерам самое главное - человеческие судьбы и жизни», - заявил заместитель министра.
Также в своей речи на конференции «Актуальные проблемы и задачи государственной политики в сфере воспитания и образования детей и молодежи» замглавы Минобороны РФ коснулся темы единства обучения и воспитания в образовательном процессе. Он раскритиковал подход, призывающий разделять эти процессы и заниматься исключительно передачей информации.