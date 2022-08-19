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«Аллигаторы» и «Триумфы»: площадки форума «Армия-2022» открылись в регионах России

Мария Герман
09:35 19.08.2022
На МВТФ собраны самые современные образцы техники, стоящие на вооружении - изучать каждый можно часами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятки площадок Международного военно-технического форума «Армия-2022» открылись для посещения в разных регионах страны: в Москве и Санкт-Петербурге, на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Комплексы связи, РЭБ, ПВО, пусковые установки С-400 - уникальная возможность посмотреть, потрогать и изучить технические возможности передовой военной техники сегодня предоставляется всем желающим.

В Камчатском крае гостей ожидают сразу в трех городах - Вилючинске, Елизово и Петропавловске-Камчатском. Посетители могут увидеть десятки современных образцов военной и специальной техники. В том числе береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». В столице края у причала открылась выставка боевых кораблей.

В Хабаровске можно почувствовать себя пилотом прямо в кабине боевого ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Соосная система обеспечивает ему сверхманевренность. Вооружение вертолета крепится на 6 точек подвески. Представлен и высотный перехватчик - МиГ-31, который прилетел из Приморья. По соседству - двухместный бомбардировщик Су-24.

На форуме собраны самые современные образцы, которые есть на вооружении. Изучать каждый можно часами, поэтому выставка работает с утра до вечера на протяжении трех дней.

Форум «Армия-2022» открылся для массового посещения с 19 по 21 августа. В парке «Патриот» все желающие могут посетить Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России, также будет открыт музей «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных Сил России.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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