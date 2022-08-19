Форум «Армия-2022» откроют для свободного посещения с 19 по 21 августа

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Международный военно-технический форум «Армия-2022» с 19 по 21 августа будет работать в режиме массового посещения.

После посещения мероприятий форума и осмотра военной техники, все желающие могут посетить Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России. В эти дни будет открыт музей «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных Сил России.

На Соборной площади 19 августа развернет свою работу «Спасская ярмарка». Здесь можно будет приобрести яблоки, мёд, продукцию пчеловодства, орехи от разных производителей. На следующий день посетители могут стать свидетелями закрытия сезона проекта «Военные оркестры в парках» (начало в 16:00 20 августа).

А 21 августа на «Поле Победы» пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию обороны Севастополя (начало в 14:00). Все выходные будет работать охолощенный тир, танкодром, аттракционы и другие активности.

От площадок проведения форума «Армия-2022» до Музейно-храмового комплекса ВС РФ можно добраться на внутреннем автобусе № 15 и №1. Также для гостей Международного военно-технического Форума «Армия» организованы специальные поезда «Ласточка». Расписание рейсов опубликовано на официальном сайте форума.

Ранее на форуме представили первый тренажер-катапульту для военных летчиков. Устройство помогает военнослужащему отработать действия в случае, если самолет был сбит.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов