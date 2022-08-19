На скорости 200 километров в час: как прошел конкурс «Дронбиатлон» на форуме «Армия-2022»

Поразить с помощью беспилотника цель, которая двигается со скоростью 120 км/ч - участники конкурса «Дронбиатлон» не могли не нервничать, выполняя задачи.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В рамках международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2022» прошел конкурс «Дронбиатлон». Участники конкурса в очках и с джойстиком в руках должны преодолеть воздушную полосу препятствий на скорости 200 километров в час.

В виртуальных очках и с джойстиком в руках преодолеть воздушную полосу препятствий на скорости 200 километров в час. Это под силу участникам конкурса «Дронбиатлон», который прошел в рамках форума «Армия-2022». Управлять миниатюрным беспилотником дистанционно, да еще и ночью, сложно, однако конкурсанты справляются с этой задачей.

С таких ракурсов площадь у конгрессно-выставочного центра «Патриот» можно увидеть раз в год. Это практически «Формула 1», только в небе, на дронах. Беспилотники разгоняются над сценой до сотен километров в час. И так же, как в автогонках, малейший промах в управлении может привести к аварии.

Задача техников состоит в том, чтобы за секунды настроить вышедший из строя беспилотник или заменить его на новый. Вячеслав Царев шесть лет собирает и чинит гоночные дроны, хотя по профессии - невролог.

«Как хобби интересно было. Радиоуправляемые модели, как это работает. Всегда тяготило, с детства, к электронике. Здесь провода как нервы!», - рассказывает Вячеслав.

Это уже шестой «Дронбиатлон». И каждый раз он собирает лучших в сфере управления беспилотными летательными аппаратами.

«Принимали уже год назад участие, в закрытом секторе. Заняли второе место», - делится Кирилл Волокитин, представитель команды Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина.

На вопрос, серьезные ли к этом году соперники, Кирилл отвечает: подготовка у ребят действительно серьезная. И добавляет, что с такими соперниками приятно посоревноваться.

Дроны участников не простые беспилотники, а подготовленные к выполнению специальных задач. Одно из заданий для таких дронов, например, это сбросить муляж боеприпаса в заданную цель или поразить движущуюся мишень.

Максимальная скорость, на которой дронам разрешено соревноваться, 200 км/ч. Цель, которую они должны поразить, передвигается по специальной площадке со скоростью 120 км/ч. Неудивительно, что у всех участников дрон-биатлона нервы на пределе.

Им нужно показать слаженность командной работы при атаках воздушных целей, еще и на предельной скорости и в темноте. Чемпионат традиционно собирает полные трибуны болельщиков.

В «Дронбиатлоне» приняли участие 10 команд, в составе которых были не только профессионалы.

«Мы специально обучали часть ребят прямо здесь. Мы отработали программу обучения. Наверное, нам это удалось. Соревнования интересные», - комментирует Александр Осадчук, начальник Главного управления инновационного развития МО РФ.

Первой в дивизионе «Воздух» стала команда из Казани. Лидерство в дивизионе «Огонь» у команды из Нижнего Новгорода - победителей гран-при по дрон-рейсингу в России.

«Эмоции просто бурные! Вот они эмоции, посмотрите. Так выглядят эмоции после гонки. Я дрожу всегда после... Вот этот адреналин!», - делится пилот команды-победителя «Дронбиатлон-2022» Максим Сазонов.

Ранее на МВТФ «Армия-2022» прошла демонстрация российской авиации и бронетехники. В рамках демонстрации выступили экипаж учебно-боевого самолета Як-130, пилотажная группа «Русские Витязи» на многоцелевом сверхманевренном истребителе Су-35С, летчики вертолета Ми-28, а также пилотажная группа «Стрижи» на истребителях МиГ-29.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов