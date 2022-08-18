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Динамический показ: как прошла демонстрация российской авиации и бронетехники на МВТФ «Армия-2022»

Марина Крижановская
Кристина Пастушкова
01:30 18.08.2022
В авиационном показе приняли участие экипажи Як-130, Ми-28, Су-35С, МиГ-29.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российская авиационная техника начинает демонстрировать свои возможности с выступления экипажа учебно-боевого самолета Як-130. Именно на этой машине наши летчики установили российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты.

С не меньшим блеском они выполнили элементы высшего пилотажа. Вслед за ним российские асы показали свое мастерство на ударном вертолете Ми-28.

Всего в воздушной части динамических показов на МВТФ «Армия-2022» задействовано более 30 единиц авиатехники. Постоянный участник программы - пилотажная группа «Русские Витязи».

На многоцелевом сверхманевренном истребителе Су-35С  «Русские Витязи», на минимальном расстоянии между боевыми машинами, выполнили такие фигуры, которые просто нарушают все известные законы физики и аэродинамики. Для Су-35С практически нет никаких ограничений в полете.

Корреспондент «Звезды» Кристина Пастушкова рассказала, что все внимание публики было приковано к пилотажной группе «Стрижи», продемонстрировавшей высший пилотаж на истребителях МиГ-29.

Отдельная программа - динамический показ наземной военной техники на полигоне «Алабино». В максимально приближенных к боевым условиях.

Более подробно о продемонстрированных образцах наземной бронетехники и ее преимуществах, о том, как иностранные гости и специалисты оценили показанную мощь и функционал российской военной техники - в репортаже Кристины Пастушковой.

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