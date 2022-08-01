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«Они боятся, когда выходят наши танки»: герой спецоперации на Украине о главном страхе ВСУ

09:15 01.08.2022
Андрей Сулохин рассказал, какие приемы использует в ходе боестолкновений с противником, и почему украинские военнослужащие испытывают страх перед российскими и донбасскими танкистами.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы российских военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР в зоне проведения спецоперации на Украине. Командир танкового взвода гвардии старший сержант Андрей Сулохин рассказал, какие приемы использует в ходе столкновений с противником, и почему ВСУ боятся российских и донбасских танкистов.

Сулохин поделился, что решил лично принять участие в боевых действиях после того, как не поверил украинским новостям. Сначала он стал частью народного ополчения Донбасса, а затем подписал и офицерский контракт. Теперь планирует служить уже до пенсии.

«С начала спецоперации они (украинские националисты и ВСУ - прим. ред.) пытались противостоять, а сейчас боятся в большей степени. Боятся наших танкистов. Работаем эффективно, при поддержке беспилотников, корректировка, связь хорошая. Многому научились. Они боятся наших танкистов, когда наши танки выходят на работу», - рассказал Сулохин.

Своим самым значимым боестолкновением гвардии старший сержант считает ситуацию под Авдеевкой, когда его экипаж работал совместно со стрелковой ротой. Мужчина также упомянул, что попадал и под тяжелые обстрелы, но, к счастью, он и его товарищи оставались в живых.

«В меня лично попадали еще в 2015 году, при начале моей службы в танковых войсках. Все живые, слава Богу, остались. Здесь в Волновахе было два попадания 120-й мины в танк - контуженные, но живые. В основном, вовремя уходим, уже на опыте. Стараемся работать умно», - рассказал Сулохин.

Сейчас подразделение, которым он командует, является одним из лучших. На счету Андрея - несколько танковых дуэлей, из которых его экипаж вышел победителем.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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