Армия Обеспечить наступление: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации Алиса Краузе В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, самоотверженность и храбрость. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют бесстрашие, отвагу и стойкость. © Минобороны России Подполковник Роман Разваляев, старший офицер пункта управления связью Подполковник Роман Разваляев в составе подразделения войск связи ВС РФ в условиях, характеризующихся высокой вероятностью нанесения противником огневого поражения, руководил развертыванием сети связи в освобождаемых от украинских националистов районах в интересах наступающих группировок российских войск. Украинские националисты, в попытке лишить командование группировок российских войск устойчивых каналов управления и взаимодействия, подвергли артиллерийскому обстрелу командный пункт подразделения российских войск. Невзирая на угрозу жизни и здоровью, Роман Разваляев под продолжительным огнем украинских неонацистов организовал эвакуацию подчиненных в укрытие. Несмотря на тяжелую контузию и полученную минно-взрывную травму, Роман своевременно вызвал по радиостанции медицинскую помощь, благодаря которой были сохранены жизни семи членов рабочей группы. Сам Роман, в свою очередь, продолжил выполнение боевой задачи и обеспечил устойчивый канал связи между группировками, что позволило российским военнослужащим перейти в контрнаступление и разбить врага. © Минобороны России Гвардии старший сержант Андрей Сулохин, командир танкового взвода 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики В 2015 году Андрей Сулохин ушел в народное ополчение защищать родной Донбасс. Выбора, кем быть, для него не существовало, потому что задолго до этого он мечтал поступить в военное танковое училище. Мечта сбылась. Сейчас подразделение, которым командует военнослужащий, является одним из лучших в бригаде. Основные задачи, которые решает танковое подразделение старшего сержанта Андрея Сулохина - поддержка наступающей пехоты ДНР, уничтожение укрепрайонов, блиндажей и техники противника. Самым памятным из многих для Андрея является бой под Авдеевкой. Тогда, работая во взаимодействии с пехотными подразделениями и расчетами беспилотных летательных аппаратов, за один день его танк поразил больше десяти единиц неприятельской техники. На счету Андрея несколько танковых дуэлей, в которых его экипаж вышел победителем. © Минобороны России Огнеметчик подразделения 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР Николай Мастеренко Николай Мастеренко служит в корпусе Народной милиции ДНР с 2016 года. До этого он много лет работал на местной железной дороге монтером пути. Защищая родной Донбасс, Мастеренко неоднократно проявил мужество и героизм. В одном из боев его подразделение, прикрывая пехоту, обеспечило плацдарм для наступления главных сил, что помогло выбить военнослужащих ВСУ из мощного укрепрайона и взять его под контроль союзных сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика