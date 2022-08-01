Армия Армия Армия

Обеспечить наступление: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации

Алиса Краузе
05:21 01.08.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, самоотверженность и храбрость.
Обеспечить наступление: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют бесстрашие, отвагу и стойкость.

© Минобороны России

Подполковник Роман Разваляев, старший офицер пункта управления связью

Подполковник Роман Разваляев в составе подразделения войск связи ВС РФ в условиях, характеризующихся высокой вероятностью нанесения противником огневого поражения, руководил развертыванием сети связи в освобождаемых от украинских националистов районах в интересах наступающих группировок российских войск.

Украинские националисты, в попытке лишить командование группировок российских войск устойчивых каналов управления и взаимодействия, подвергли артиллерийскому обстрелу командный пункт подразделения российских войск.

Невзирая на угрозу жизни и здоровью, Роман Разваляев под продолжительным огнем украинских неонацистов организовал эвакуацию подчиненных в укрытие. Несмотря на тяжелую контузию и полученную минно-взрывную травму, Роман своевременно вызвал по радиостанции медицинскую помощь, благодаря которой были сохранены жизни семи членов рабочей группы.

Сам Роман, в свою очередь, продолжил выполнение боевой задачи и обеспечил устойчивый канал связи между группировками, что позволило российским военнослужащим перейти в контрнаступление и разбить врага.

© Минобороны России

Гвардии старший сержант Андрей Сулохин, командир танкового взвода 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики

В 2015 году Андрей Сулохин ушел в народное ополчение защищать родной Донбасс. Выбора, кем быть, для него не существовало, потому что задолго до этого он мечтал поступить в военное танковое училище. Мечта сбылась.

Сейчас подразделение, которым командует военнослужащий, является одним из лучших в бригаде. Основные задачи, которые решает танковое подразделение старшего сержанта Андрея Сулохина - поддержка наступающей пехоты ДНР, уничтожение укрепрайонов, блиндажей и техники противника.

Самым памятным из многих для Андрея является бой под Авдеевкой. Тогда, работая во взаимодействии с пехотными подразделениями и расчетами беспилотных летательных аппаратов, за один день его танк поразил больше десяти единиц неприятельской техники. На счету Андрея несколько танковых дуэлей, в которых его экипаж вышел победителем.

© Минобороны России

Огнеметчик подразделения 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР Николай Мастеренко

Николай Мастеренко служит в корпусе Народной милиции ДНР с 2016 года. До этого он много лет работал на местной железной дороге монтером пути.

Защищая родной Донбасс, Мастеренко неоднократно проявил мужество и героизм. В одном из боев его подразделение, прикрывая пехоту, обеспечило плацдарм для наступления главных сил, что помогло выбить военнослужащих ВСУ из мощного укрепрайона и взять его под контроль союзных сил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:53 В стране и мире
Вучич выразил РФ благодарность за поддержку в ситуации с Косово
00:10 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС России
22:58 В стране и мире
Видео
Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Сербией и Косово
22:14 В стране и мире
МИД РФ: власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов
22:14 В стране и мире
МИД РФ: власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов
Популярное
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.