В Армении завершился этап «Эрудит» международного конкурса «Воин Мира» АрМИ-2022

© Андрей Русов, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Кроме того, с участниками соревнований и представителями делегаций всех стран-участниц была проведена экскурсия по музейному комплексу, большая часть экспозиции которого посвящена героям Великой Отечественной войны.

Следующим этапом на конкурсе «Воин мира» станет «Ратник», на котором военные спортсмены продемонстрируют свои навыки в профессиональной подготовке военнослужащего.

Ранее на конкурсе «Воин мира» АрМИ-2022 прошел этап «Атлет». Сборные вооруженных сил из четырех стран состязались в силовых упражнениях и преодолении полосы препятствий.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов