В Армении завершился этап «Эрудит» международного конкурса «Воин Мира» АрМИ-2022
Тестовые задания включали в себя вопросы по истории Великой Отечественной войны, географии, в области международного права, а также в сфере культуры.
© Фото: Андрей Русов, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ
В столице Республики Армения городе Ереван в музейном комплексе «Мать Армения» с участниками конкурса «Воин мира» проведен этап «Эрудит», на котором конкурсанты выявляли сильнейшего в разных областях знаний.
Тестовые задания включали в себя вопросы по истории Великой Отечественной войны, географии, в области международного права, а также в сфере культуры.