Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

В Армении завершился этап «Эрудит» международного конкурса «Воин Мира» АрМИ-2022

09:09 19.08.2022
Тестовые задания включали в себя вопросы по истории Великой Отечественной войны, географии, в области международного права, а также в сфере культуры.
В Армении завершился этап «Эрудит» международного конкурса «Воин Мира» АрМИ-2022
© Фото: Андрей Русов, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ
Читайте нас на:

В столице Республики Армения городе Ереван в музейном комплексе «Мать Армения» с участниками конкурса «Воин мира» проведен этап «Эрудит», на котором конкурсанты выявляли сильнейшего в разных областях знаний.

Тестовые задания включали в себя вопросы по истории Великой Отечественной войны, географии, в области международного права, а также в сфере культуры.

© Андрей Русов, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

На данном этапе победа присуждалась за верные ответы и количество времени на выполнение заданий.

Первыми, полным составом, выполнили задания представители сборной Вооруженных Сил России, следующими аудиторию покинули участники сборной от Республики Беларусь.

С наибольшим количеством очков победила команда из Российской Федерации и среди мужчин, и в женском первенстве.

© Андрей Русов, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Кроме того, с участниками соревнований и представителями делегаций всех стран-участниц была проведена экскурсия по музейному комплексу, большая часть экспозиции которого посвящена героям Великой Отечественной войны.

Следующим этапом на конкурсе «Воин мира» станет «Ратник», на котором военные спортсмены продемонстрируют свои навыки в профессиональной подготовке военнослужащего.

Ранее на конкурсе «Воин мира» АрМИ-2022 прошел этап «Атлет». Сборные вооруженных сил из четырех стран состязались в силовых упражнениях и преодолении полосы препятствий.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:08 Армия
Видео
«Нам нужен специалист»: в МО РФ объяснили, почему военных не готовят по Болонской системе
04:13 Армия
Видео
«Выстрелил - забыл»: конструктор объяснил принципы современного российского торпедного оружия
02:03 Армия
Трасса за 3 минуты 55 секунд: какой результат показала команда России в «Военно-медицинской эстафете»
01:14 Армия
Видео
Ядерный щит России: как функционирует 12-е Главное управление Минобороны
22:30 Армия
Видео
Уметь работать в непрерывном стрессе: замминистра обороны РФ назвал главные вещи в военном образовании
Популярное
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.