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В условиях жары и высокогорья: на конкурсе «Воин мира» АрМИ-2022 прошел этап «Атлет»

Ирина Елагина
19:58 17.08.2022
Сборные ВС четырех стран состязались в силовых упражнениях и преодолении полосы препятствий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военно-спортивный этап «Атлет» прошел в рамках конкурса «Воин мира» VIII Армейских международных игр в Армении. Сборные вооруженных сил четырех стран - Армении, Белоруссии, Казахстана и России - состязались в подтягивании на перекладине, преодолении полосы препятствий. Особое задание - комплекс силовых упражнений на время - выполняли военнослужащие-женщины.

© Минобороны России

Соревнования показали, что все участники конкурса на «ты» с перекладиной и выполнили упражнение с высокими результатами - разница в количестве подтягиваний была минимальной, что затрудняло работу судейской коллегии. Напряженной была борьба и среди участниц конкурса: все они стремительно выполняли отжимание и упражнения на пресс.

Отличную подготовку продемонстрировали военные спортсмены на полосе препятствий на время в условиях жары и давления высокогорья: ни один из атлетов не был снят с дистанции. Все участники безошибочно выполнили все элементы:от метания гранаты на точность до преодоления препятствий.

© Минобороны России

Кроме того, ранее на этапе «Атлет» военнослужащие соревновались в спринте – беге на дистанции сто метров и метании гранат на дальность и точность.

По итогам первого этапа «Атлет» конкурса «Воин мира» лучшим среди мужчин стал военнослужащий из Республики Беларусь – сержант Путято Илья. Но его отрыв от соперников не велик. Среди женского состава конкурса уверенно лидирует военная спортсменка из России – ефрейтор Марина Говор.

Завтра по плану турнира участники конкурса отправятся в столицу Республики Армения, где продемонстрируют свои знания на этапе «Эрудит».

Соревнование военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» VIII Армейских международных игр проходят  в Армении с 13 по 27 августа и состоят из четырех этапов: военно-спортивного «Атлет», интеллектуального «Эрудит», военно-профессионального «Ратник» и литературно-художественного и танцевального «Творчество».

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