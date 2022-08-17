В условиях жары и высокогорья: на конкурсе «Воин мира» АрМИ-2022 прошел этап «Атлет»

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Кроме того, ранее на этапе «Атлет» военнослужащие соревновались в спринте – беге на дистанции сто метров и метании гранат на дальность и точность.

По итогам первого этапа «Атлет» конкурса «Воин мира» лучшим среди мужчин стал военнослужащий из Республики Беларусь – сержант Путято Илья. Но его отрыв от соперников не велик. Среди женского состава конкурса уверенно лидирует военная спортсменка из России – ефрейтор Марина Говор.

Завтра по плану турнира участники конкурса отправятся в столицу Республики Армения, где продемонстрируют свои знания на этапе «Эрудит».

Соревнование военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» VIII Армейских международных игр проходят в Армении с 13 по 27 августа и состоят из четырех этапов: военно-спортивного «Атлет», интеллектуального «Эрудит», военно-профессионального «Ратник» и литературно-художественного и танцевального «Творчество».