В условиях жары и высокогорья: на конкурсе «Воин мира» АрМИ-2022 прошел этап «Атлет»
Сборные ВС четырех стран состязались в силовых упражнениях и преодолении полосы препятствий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военно-спортивный этап «Атлет» прошел в рамках конкурса «Воин мира» VIII Армейских международных игр в Армении. Сборные вооруженных сил четырех стран - Армении, Белоруссии, Казахстана и России - состязались в подтягивании на перекладине, преодолении полосы препятствий. Особое задание - комплекс силовых упражнений на время - выполняли военнослужащие-женщины.