«Пример мужества и решительности»: друзья и близкие о Герое России полковнике Иване Шице

В ходе выполнения задач полковник Иван Шиц получил множественные осколочные ранения головы, верхних и нижних конечностей, однако, рискуя своей жизнью, продолжил командовать полком и вывел его из-под удара.

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Друзья и близкие Героя Российской Федерации полковника Ивана Шица рассказали о мужественном характере участника специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года Шицу Ивану Александровичу было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Государственную награду Ивану Шицу вручил Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Отец участника специальной военной операции на Украине Александр Шиц поделился воспоминаниями о детстве Героя России и рассказал о его характере.

«Он упертый. Как говорят, собака лает - караван идет. Почему караван идет? Потому что собака лает. Свое он так и делал и делал. Натура у него такая. Упрямая. Мужицкая», - рассказал отец военнослужащего.

Учительница географии Ивана Шица Елена Парфенова также вспомнила, каким в детстве был Герой России и рассказала о семье полковника.

«Ваня вел всегда себя достойно. Из семьи он трудовой, очень работящей. Из семьи, где друг за друга горой. Просто понятно было, что это семья, где ответственность друг за друга есть», - поделилась учительница географии Героя России.

В ходе боевых действий по овладению одного из населенных пунктов танковый полк полковника Ивана Шица, сломив сопротивление противника первым ворвался в город Лиман, тем самым обеспечил выполнение боевой задачи дивизией.

Проявляя героизм и мужество, лично продвигался с подразделением в составе экипажа танка и в числе первых заходил в захваченные националистами населенные пункты.

Полковник Иван Шиц, непосредственно находился на передовой в боевых порядках своих подразделений, оперативно принимал необходимые решения по овладению каждого населенного пункта.

«Получил множественные осколочные ранения головы, рук и ног. Тем не менее он продолжил командовать своим подразделением и вывел его из-под удара. Таким образом, он сумел сохранить жизни солдат. Только после того, как командир убедился в безопасности подразделения, он дал доставить себя в госпиталь. Подвиг нашего командира является примером мужества и решительности, за которую он был удостоен высшей государственной награды», - рассказал подчиненный Героя России, заместитель командира ремонтной роты Андрей Кузьмичев.

В ходе проведения наступательных действий, подразделения под командованием полковника Ивана Шица выполнили все поставленные боевые задачи.

После лечения, в кротчайшие сроки прибыл в свой полк, вник в боевую обстановку и приступил к исполнению обязанностей командира полка.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» героев специальной военной операции на Украине. Вручение высших государственных наград состоялось в Национальном центре управления обороной России.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов