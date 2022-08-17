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Обезвредить смертоносные ловушки: кадры работы саперов РФ и ДНР в Мариуполе

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
00:41 17.08.2022
Саперы из РФ и ДНР работают над полным разминированием территории Мариуполя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Громкие звуки взрывов и черный дым в Мариуполе. Это работают специалисты Международного противоминного центра российских Вооруженных сил и саперы ДНР. С места на место, в разные районы города. Сегодня новая задача: зачистить от неразорвавшихся снарядов детские и спортивные площадки.

Очередная улица. Короткий инструктаж и за работу. В защитных костюмах, с миноискателями в руках они прочесывают каждый сантиметр густой высокой травы. Совсем рядом футбольное поле и баскетбольная площадка, школа и жилые дома. На улицах много людей, которые могут случайно наступить на мину или задеть боеприпас. Важно не допустить трагедии.

Напряжение чувствуется в каждом движении. Обнаружен боеприпас от подствольного гранатомета. Место помечают красными флажками. Командир принимает решение: опасную находку уничтожат на месте при помощи тротиловой шашки. Предварительно убедившись, что поблизости нет случайных прохожих.

Снаряд от АГС-17 уничтожили прямо на месте, рядом с баскетбольной площадкой. Запал горел меньше минуты. Важно было успеть за это время отойти на безопасное расстояние.

Противопехотные и противотанковые мины, снаряды от реактивных систем залпового огня, гранаты и неразорвавшиеся боеприпасы от ствольных артиллерийских орудий - Мариуполь буквально усеян смертоносными ловушками. Важно очистить от них социальные объекты, в том числе школы, а также места, где часто появляются дети.

«Начинается учебный год. Скоро детей станет больше. Мы не хотим, чтобы они пострадали, из-за этого проверяем школы, детские сады, спортивные детские площадки», - рассказал один из военнослужащих с позывным «Штык».

Российские саперы передают свой богатый опыт коллегам из ДНР. Многие из них уже прошли обучение в составе новых саперных подразделений.

«Прошли обучение со специалистами РФ саперных войск. Прежде всего, они нам помогали, объясняли, показывали все. На практике это все происходило, более детально», - объяснил сапер НМ ДНР с позывным «Мороз».

Работы в городе еще много, так что саперы России и ДНР будут работать до тех пор, пока последняя смертоносная ловушка не будет обезврежена.

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