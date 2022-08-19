Афганистан планирует договориться с Россией об импорте миллиона тонн бензина и столько же дизеля

Министр промышленности и торговли страны заявил, что Кабул собирается нарастить поставки нефти и нефтепродуктов.

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Кабул планирует достичь соглашения с Москвой об импорте около миллиона тонн бензина и такого же объема дизеля. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

Он подчеркнул, что сейчас стране нужны более 4 миллионов тонн нефти и Кабул хочет нарастить поставки.

«Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов», - передает РИА Новости слова Азизи.

Министр рассказал о планах по ввозу одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля. По его словам, соглашение должно быть взаимовыгодным и заключить его нужно как можно раньше. Он также не исключил варианта, что документ может быть подписан уже в этом году.

Ранее сообщалось, что талибы* планируют закупить один миллион баррелей нефти у России. Афганская сторона не исключает возможность бартерной торговли, если Россия будет заинтересована в какой-либо продукции Афганистана.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.