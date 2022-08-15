Талибы* планируют закупить один миллион баррелей нефти у России

При этом афганская сторона не исключает возможность бартерной торговли, если Россию заинтересует продукция Афганистана.

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Афганистан собирается закупить около миллиона баррелей нефти у России. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около миллиона, если она сможет отправлять больше, то это не проблема», - передает РИА Новости его слова.

Азизи назвал проект по нефти и газу самым важным для Афганистана. Он также отметил, что, если Россию заинтересует какая-либо афганская продукция, Кабул рассмотрит возможность бартерной торговли.

Переговоры делегации Минпромторга Афганистана с российскими коллегами назначены на 15 и 16 августа. На встрече будут обсуждать вопрос поставок нефти, зерна, подсолнечного масла.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что уничтожением главаря «Аль-Каиды»** не решится проблема терроризма в стране. Он считает, что члены группировки, потеряв лидера, просто перейдут в другую радикальную группировку.

* «Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

** « Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.