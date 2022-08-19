В стране и мире Путин в Сочи проведет встречу с президентом Казахстана Анастасия Бобылева Коллеги поговорят о взаимодействии внутри интеграционных объединений, в том числе СНГ, а также обсудят стратегическое партнерство между странами. © Фото: Антон Новодережкин РИА Новости Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин собирается встретиться с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи. Лидеры обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества. «Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в текущем году», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее заместители министров обороны России и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили военное сотрудничество между государствами. В Минобороны РФ рассказали, что на переговорах также затронули вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика