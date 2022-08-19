Путин в Сочи проведет встречу с президентом Казахстана
Президент РФ Владимир Путин собирается встретиться с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи. Лидеры обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества.
«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в текущем году», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее заместители министров обороны России и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили военное сотрудничество между государствами. В Минобороны РФ рассказали, что на переговорах также затронули вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе.