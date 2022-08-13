Армия Заместители министров обороны России и Казахстана в Нур-Султане обсудили военное сотрудничество Ян Брацкий Помимо прочего, стороны обсудили вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе. © Фото: Вадим Савицкий, РИА Новости Читайте нас на: Заместители министров обороны России и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили военно-техническое сотрудничество двух государств на встрече в Нур-Султане. «В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе», - рассказали в Минобороны РФ. Кроме того, замминистра оборонного ведомства Александр Фомин принял участие в открытии конкурсов Армейских международных игр в Казахстане. Статусные состязания военных разных стран пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика