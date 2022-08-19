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Два самолета столкнулись в воздухе в Калифорнии

Алиса Краузе
04:17 19.08.2022
Самолеты столкнулись при посадке в американском аэропорту.
© Видео: @cmjimenezxto Twitter © Фото: @cmjimenezxto Twitter
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В Соединенных Штатах произошло столкновение двух самолетов. Небольшие воздушные суда шли на посадку в районе муниципального аэропорта города Уотсонвилла в штате Калифорния, когда произошел инцидент.

В результате случившегося, по сообщению местных властей, погибли несколько человек. К настоящему моменту на место происшествия уже прибыли экстренные службы.

По имеющейся информации, один из столкнувшихся самолетов откинуло в ангар на летном поле после аварии. Как видно по кадрам, снятым в аэропорту, самолеты разбились до состояния покореженных обломков. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее у берегов Филиппин потерпело крушение судно со 124 пассажирами. В результате аварии паром загорелся в 500 метрах от порта. По меньшей мере семь человек стали жертвами трагедии.

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