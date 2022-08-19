В МО РФ заявили о необходимости «воссоздавать систему идеологической работы»

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Заместитель министра обороны России Николай Панков отметил, что в МО РФ считали и считают необходимым воссоздавать систему идеологической работы. Об этом он заявил во время конференции «Актуальные проблемы и задачи государственной политики в сфере воспитания и образования детей и молодежи» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

«Мы очень активно работали и... убеждали, оппонентов, в том, числе, что нам нужно воссоздавать систему идеологической работы. И у нас сегодня в Вооруженных силах уже на протяжении нескольких лет существует вертикаль военно-политических органов и системы военно-политической работы, я надеюсь», - обозначил представитель оборонного ведомства.

Так, важной функцией преподавателя, по словам Панкова, является не просто обеспечение преемственности знаний, но и передача юному поколению своей глубокой идейной убежденности, уважения к традициям и чувства ответственности перед Родиной. Благодаря в том числе этому механизму российская армия всегда была и остается в настоящее время нравственно и духовно развитой.

Также в рамках выступления замглавы Минобороны РФ рассказал о традиционном для России формате обучения, идущего в связке с воспитанием. Сохранить единство этих двух процессов сегодня удалось в военных образовательных учреждениях, избежавших значительного западного влияния.