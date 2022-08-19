Панков рассказал, как удалось избежать влияния Запада на подготовку российских военных

Замминистра обороны России Николай Панков выступил на конференции «Актуальные проблемы и задачи государственной политики в сфере воспитания и образования детей и молодежи» в рамках форума «Армия-2022».

© Фото: ТРК "Звезда"

В настоящее время в России и мире наблюдаются попытки разорвать процесс обучения и воспитания в образовательном процессе. Такой вывод сделал заместитель министра обороны России статс-секретарь Николай Панков. По его словам, в таких случаях обычно происходит полное игнорирование воспитательного момента и упор на передачу знаний без идейных и нравственных ориентиров.

«Я сам, к великому сожалению, встречал педагогов, которые говорили: моя задача - дать вам знания. Это нехарактерно для российской системы образования и просвещения. И что касается военного образования: мы во все времена исходили из единства образования и воспитания», - сказал он во время выступления на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Панков обратился к тексту указа президента РФ «О стратегии национальной безопасности» от 2021 года, в котором четко обозначены государственные приоритеты, цели и задачи, касающиеся в первую очередь народа России.

«Стратегическим приоритетом обозначены сбережения народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан. Одними из целей государственной политики в этой сфере определены: повышение уровня образования населения, воспитание не только гармонично развитого, но социально ответственного гражданина», - отметил Панков.

Более 320 лет в отечественной военной школе процессы обучения и воспитания, по словам замминистра, воспринимаются неразрывным целым. Они формируют личность, закладывают ее духовно-нравственное содержание и мировоззренческую основу.

«Этот отечественный, традиционный подход, удалось... сохранить в системе военного образования и на современном этапе. Мы... сумели избежать воздействия Болонского процесса», - указал представитель оборонного ведомства.

Как обозначил Панков, военные образовательные учреждения полностью избежали внедрения Болонской системы. Не допустить перевода вузов, занимающихся подготовкой военнослужащих, на программу бакалавриата было непросто, однако российская сторона сумела отстоять свою позицию в этом вопросе.

«Во всех вузах мы готовим по программе специалитета. Нам нужен специалист. Мы готовим под конкретную должность и мы вверяем молодым специалистам не только дорогостоящую технику и современное вооружение, но мы доверяем командирам, молодым офицерам самое главное - человеческие судьбы и жизни», - заявил заместитель министра.

Замглавы МО РФ также отметил, что министерство обороны Российской Федерации активно занимается довузовским образованием граждан.

«Система довузовского образования сейчас включает 32 учебных заведения. Это самое большое количество довузовских учебных заведений за всю историю их существования с 1943 года», - обозначил он.

По словам Панкова, в части российского и зарубежного общества бытует мнение, что обучение детей в образовательных организациях кадетского типа направлено на подготовку подрастающего поколения к участию в военных действиях.

«Не хочу употреблять резких слов. Скажу так: это неправда. Мы никогда не ставили и не ставим такую задачу. Предназначение суворовских, нахимовских и кадетских училищ совсем в другом: это воспитание будущей национально-ориентированной элиты общества», - сказал он.

Главной задачей таких учреждений, как заметил замминистра обороны, является воспитание гражданина и патриота. А в какой именно области выпускник решит приложить свои способности, уже зависит от самих детей.

В контексте сказанного Панков поделился историей, произошедшей накануне. На площадках форума «Армия» представителю оборонного ведомства РФ встретился выпускник Уссурийского суворовского военного училища, который первоначально решил обучаться в вузе на педагога, однако после трех курсов с нуля перепоступил в Казанское танковое училище.

«Он, видимо, не сумел себя оторвать от привычной среды. У нас все-таки обучение насчитывает семь лет: с пятого по 11 класс. И за это время, конечно, мы многое стараемся вложить в умы и сердца наших воспитанников», - предположил заместитель министра.

В довузовских учебных заведениях Минобороны РФ стараются увлечь детей интересными проектами по разным направлениям, среди которых и спорт, и творчество, и наука, и военное дело. Для этого строятся целые корпуса, предназначенные для нужд дополнительного образования.

«Особое внимание уделяется воспитанию характера, командного духа, духа коллективизма», - отметил Панков.

С подрастающим поколением работают в том числе в игровой форме, стараясь наполнить развлечение для подростков правильным контентом. Кроме того, юных россиян учат критическому мышлению, которое позволяет избежать навязывания ангажированных «модных» мнений.

«Нельзя не признать, что военная ориентация подготовки... - наиболее органичное и прочное основание для воспитания молодежи. Военная ориентация формирует готовность к защите Родины, готовность к самопожертвованию, что и проявляют наши воины на полях сражений. Специфика военного образования заключается в том, что это система подготовки обучения и воспитания будущих офицеров, способных эффективно работать в условиях непрерывных стрессов, неопределенностей, высокой опасности для жизни, личной ответственности за качество и последствия принимаемых решений», - высказался заместитель главы Минобороны.

Пристальное внимание, как обозначил Панков, уделяется социально-гуманитарной подготовке офицеров. Патриотическое воспитание традиционно базируется на глубоком знании истории своей страны.

«История - один из главных факторов информационной войны, а в конечном счете - войны за умы и сознания», - заявил представитель оборонного ведомства РФ.

Крайне важную роль в процессе обучения играет фигура преподавателя, который должен передавать воспитанникам свою идейную убежденность, способствовать духовному развитию. В целом же, как заключил Панков, в стране в рамках военного образования необходимо активно заниматься воссозданием системы идеологической работы. Кроме того, одним из важных направлений деятельности, как считают в Минобороны, является нормативное закрепление постулата о единстве образования и воспитания.