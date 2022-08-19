«Лишая детей знаний, они лишают их будущего»: в МО РФ заявили, что Киев и Запад ответственны за срыв подготовки к учебе на Украине

В частности, в МО РФ отметили, что в Центральной и Восточной Украине практически во всех образовательных учреждениях размещены подразделения украинской армии.

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Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в регионах Украины не проводится централизованная подготовка к учебному процессу. По его словам, ответственность за содержание и формы обучения лежит на региональных и муниципальных структурах, а также непосредственно на руководстве образовательных учреждений.

«Не имея доступа к учебной базе, лишенные возможности проводить занятия, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции», - подчеркнул начальник НЦУО на брифинге.

Представитель Минобороны России также обратил внимание, что украинские власти планируют организовать образовательный процесс по пяти формам обучения: очной, дистанционной, семейной, смешанной и экстернатуре. Вместе с тем ни в одном регионе не планируется вводить очную форму обучения, что объясняется большим числом детей-беженцев, отметил Мизинцев.

«При этом западные и украинские СМИ вводят международную общественность в заблуждение, утверждая, что посещению учащимися школ и вузов препятствуют «неизбирательные удары», якобы наносимые российскими Вооруженными Силами по гражданской инфраструктуре», - добавил Мизинцев.

Генерал-полковник также отметил, что в Центральной и Восточной Украине практически во всех образовательных учреждениях размещены подразделения украинской армии, наемники и националисты, склады с боеприпасами, штабы, пункты связи и другие объекты военного назначения. Более того, этот факт подтвердила международная организация «Эмнести Интернэшнл».

«Киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего», - заключил Мизинцев.

Ранее начальник НЦУО сообщал, что ВСУ используют детсады под огневые точки бронетехники и РСЗО. В частности, в Славянске украинские вооруженные формирования разместили в детском саду бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.