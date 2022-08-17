МО: ВСУ используют детсады под огневые точки бронетехники и РСЗО

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Так, в Артемовске боевики националистических батальонов оборудовали в детском саду опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы. Эвакуацию мирных жителей из близлежащих домов при этом не провели, националисты используют население в качестве «живого щита».

В Славянске украинские вооруженные формирования разместили в детском саду бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

В Соледаре подразделения ВСУ оборудовали в детском саду опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки.

В сообщении Минобороны РФ отмечено, что под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Минобороны РФ призывает международного сообщество обратить внимание на действия украинских властей, демонстрирующих безразличие к судьбам собственных граждан и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.