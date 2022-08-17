МО: ВСУ используют детсады под огневые точки бронетехники и РСЗО
Запуск реактивных снарядов с территории детского сада, склады боеприпасов и минометы - недетские игры ВСУ, превращающих дошкольные учреждения в военные объекты.
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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти зафиксировал новые вопиющие факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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