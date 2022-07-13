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Захарова сравнила выборы премьера в Британии с эпизодом из «Алисы в Стране чудес»

Анна Назайкина
14:25 13.07.2022
По словам представителя МИД РФ, происходящие в королевстве процессы в сущности являются «перетасовкой» должностных лиц.
Захарова сравнила выборы премьера в Британии с эпизодом из «Алисы в Стране чудес»
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Многочисленные выдвижения кандидатур на должность премьер-министра Великобритании напоминают момент чаепития со Шляпником из сказки «Алиса в Стране чудес».

«Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место», - поделилась дипломат мнением в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, происходящие в королевстве процессы в сущности являются «перетасовкой» должностных лиц.

«Это никакие не новые люди, не новые возможности, те же самые люди, которые много лет участвовали в принятии решений», - сказала она.

Ранее британские средства массовой информации передавали, что глава внешнеполитического ведомства Британии Лиз Трасс получила разрешение на участие в первом туре выборов главы правительства - консерваторы в парламенте отдали ей 20 голосов.

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