В стране и мире Захарова сравнила выборы премьера в Британии с эпизодом из «Алисы в Стране чудес» Анна Назайкина По словам представителя МИД РФ, происходящие в королевстве процессы в сущности являются «перетасовкой» должностных лиц. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Многочисленные выдвижения кандидатур на должность премьер-министра Великобритании напоминают момент чаепития со Шляпником из сказки «Алиса в Стране чудес». «Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место», - поделилась дипломат мнением в эфире радио Sputnik. По словам Захаровой, происходящие в королевстве процессы в сущности являются «перетасовкой» должностных лиц. «Это никакие не новые люди, не новые возможности, те же самые люди, которые много лет участвовали в принятии решений», - сказала она. Ранее британские средства массовой информации передавали, что глава внешнеполитического ведомства Британии Лиз Трасс получила разрешение на участие в первом туре выборов главы правительства - консерваторы в парламенте отдали ей 20 голосов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика