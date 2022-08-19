Путин: РФ для уверенности нужен крепкий тыл в виде надежной демократической системы

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ для уверенности необходим крепкий тыл в виде развивающейся демократической политической системы. Такое заявление президент сделал в рамках встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся, демократическую политическую систему. И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», - отметил российский лидер.

Кроме того, Путин указал, что в ходе выборов избирательные комиссии должны объективно относиться ко всем кандидатам.



Напомним, в прошлом году состоялись выборы в ГД РФ в период с 17 по 19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы.