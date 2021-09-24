Памфилова назвала количество мандатов, полученных разными фракциями по результатам выборов в Госдуму
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По итогам выборов в Госдуму фракция «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ - 57, «Справедливая Россия - за правду» - 27, ЛДПР - 21, «Новые люди» - 13. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Во время выступления на заседании ЦИК она также сообщила, что за время голосования и до вечера четверга, 23 сентября, в ЦИК не поступило ни одной жалобы на действие или бездействие избиркомов, которая требовала бы рассмотрения со стороны Центризбиркома.