Глава ДНР не исключает высшей меры наказания для преданных суду наемников

Глава ДНР не исключает высшей меры наказания для наемников, воевавших на Донбассе в рядах ВСУ.

© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Приговор пяти наемникам, отданным под суд за участие в боевых действиях против Донецкой народной республики, может быть максимально строгим. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Я бы не стал исключать высшей меры наказания для еще 5 наемников, чьи дела сейчас слушаются, но решать суду», - отметил Пушилин.

Напомним, что суду преданы пять иностранных наемников, воевавших на Донбассе в рядах ВСУ: это трое британцев, а также граждане Швеции и Хорватии.