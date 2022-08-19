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Глава ДНР не исключает высшей меры наказания для преданных суду наемников

Ирина Елагина
20:03 19.08.2022
Глава ДНР не исключает высшей меры наказания для наемников, воевавших на Донбассе в рядах ВСУ.
Глава ДНР не исключает высшей меры наказания для преданных суду наемников
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Приговор пяти наемникам, отданным под суд за участие в боевых действиях против Донецкой народной республики, может быть максимально строгим. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Я бы не стал исключать высшей меры наказания для еще 5 наемников, чьи дела сейчас слушаются, но решать суду», - отметил Пушилин.

Напомним, что суду преданы пять иностранных  наемников, воевавших на Донбассе в рядах ВСУ: это трое британцев, а также граждане Швеции и Хорватии.

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