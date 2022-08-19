Тульская область получит 1,6 млрд рублей на развитие промышленной инфраструктуры

Глава Минпромторга и губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетили завод автопроизводителя и предприятие по изготовлению насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли.

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Тульская область до 2025 года получит свыше полутора миллиардов рублей на развитие промышленной инфраструктуры. Соответствующее решение было принято после поездки министра промышленности и торговли России, вице-премьера Дениса Мантурова в регион.

«Уже регион получил порядка 700 миллионов рублей. Планируется в следующем году еще около двух миллиардов рублей. Это за счет платежей резидентов, своих федеральных налогов, которые в этом же объеме перечисляются региону в компенсацию тех затрат, которые регион понес на создание инфраструктуры», - отметил Мантуров.

Так, глава Минпромторга и губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетили завод автопроизводителя и предприятие по изготовлению насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли, которые используют в России и за рубежом. Компании работают на территории индустриального парка. Для развития проекта регион получает субсидии из федерального бюджета.

«За полгода работы в условиях жестких санкций как экономика, так и промышленность региона чувствуют себя стабильно и достаточно уверенно. Это заслуга и оперативные решения, которые были приняты президентом Российской Федерации, правительством, это работа экономического штаба, который создан в каждом субъекте», - сказал Дюмин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения Гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московской и Тульской областях.