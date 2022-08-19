Тульская область получит 1,6 млрд рублей на развитие промышленной инфраструктуры
Тульская область до 2025 года получит свыше полутора миллиардов рублей на развитие промышленной инфраструктуры. Соответствующее решение было принято после поездки министра промышленности и торговли России, вице-премьера Дениса Мантурова в регион.
«Уже регион получил порядка 700 миллионов рублей. Планируется в следующем году еще около двух миллиардов рублей. Это за счет платежей резидентов, своих федеральных налогов, которые в этом же объеме перечисляются региону в компенсацию тех затрат, которые регион понес на создание инфраструктуры», - отметил Мантуров.
Так, глава Минпромторга и губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетили завод автопроизводителя и предприятие по изготовлению насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли, которые используют в России и за рубежом. Компании работают на территории индустриального парка. Для развития проекта регион получает субсидии из федерального бюджета.
«За полгода работы в условиях жестких санкций как экономика, так и промышленность региона чувствуют себя стабильно и достаточно уверенно. Это заслуга и оперативные решения, которые были приняты президентом Российской Федерации, правительством, это работа экономического штаба, который создан в каждом субъекте», - сказал Дюмин.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения Гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московской и Тульской областях.