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Шойгу проверил предприятия ОПК в Московской и Тульской областях

18:42 11.08.2022
Министр обороны провел с руководством предприятий рабочие совещания. Особое внимание уделялось соблюдению графика выполнения Гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения Гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московской и Тульской областях. Об этом сообщает Минобороны России.

Шойгу посетил подмосковный город Коломна, в котором находится Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения». При этом его сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

Главе МО РФ показали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, которые выпускает корпорация. Кроме этого, министру продемонстрировали технологический процесс производства изделий и работу лабораторно-испытательного комплекса. 

В Тульской области Шойгу вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым посетил Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова. Там осуществляется сборка легкобронированной военной техники. 

Сергею Шойгу показали новейшие разработки бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения. Также министру доложили о вариантах модернизации бронетехники, уже стоящей на вооружении ВС РФ. 

Еще Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на «Научно-производственном объединении «СПЛАВ». Там ему показали работу испытательного центра и производственных лабораторий. 

В МО РФ сообщили, что министр обороны провел с руководством предприятий и профильных органов военного управления рабочие совещания. Особое внимание уделялось соблюдению графика выполнения Гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции.

Ранее в Минобороны России заявили о 50-процентных потерях двух бригад ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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