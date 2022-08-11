Армия Шойгу проверил предприятия ОПК в Московской и Тульской областях Министр обороны провел с руководством предприятий рабочие совещания. Особое внимание уделялось соблюдению графика выполнения Гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения Гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московской и Тульской областях. Об этом сообщает Минобороны России. Шойгу посетил подмосковный город Коломна, в котором находится Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения». При этом его сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главе МО РФ показали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, которые выпускает корпорация. Кроме этого, министру продемонстрировали технологический процесс производства изделий и работу лабораторно-испытательного комплекса. В Тульской области Шойгу вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым посетил Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова. Там осуществляется сборка легкобронированной военной техники. Сергею Шойгу показали новейшие разработки бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения. Также министру доложили о вариантах модернизации бронетехники, уже стоящей на вооружении ВС РФ. Еще Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на «Научно-производственном объединении «СПЛАВ». Там ему показали работу испытательного центра и производственных лабораторий. В МО РФ сообщили, что министр обороны провел с руководством предприятий и профильных органов военного управления рабочие совещания. Особое внимание уделялось соблюдению графика выполнения Гособоронзаказа по всей номенклатуре продукции. Ранее в Минобороны России заявили о 50-процентных потерях двух бригад ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика