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От Кронштадта до Сахалина: что можно увидеть на площадках «Армии-2022» по всей стране

Роман Закурдаев
Мария Герман
18:41 19.08.2022
Десятки выставочных площадок с новейшими образцами вооружения и военной техники открылись для свободного посещения в разных уголках России. Они будут открыты для свободного посещения до конца этой недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятки площадок форума «Армия-2022» открылись для посещения по всей России - в Петербурге, на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Военнослужащие и представители ОПК показывают современные образцы военной техники, стрелкового оружия, оптических приборов разведки, средств бронезащиты. Можно изучить комплексы связи, ПВО, пусковые установки С-400.

В Финском заливе базовый тральщик «Павел Хенов» расчищает от условных морских мин корабельный фарватер.

И тут же в дело вступают новейшие противодиверсионные катера семейства «Грачонок». Ленинградская военно-морская база демонстрирует свои боевые возможности.

«Военно-технический форум "Армия-2022" здесь, в Кронштадте, открывается динамическим показом. В акватории развернулась настоящая спецоперация. Вот сейчас быстроходные рептилии, катера "Раптор", огнем из крупнокалиберного пулемета прикрывают бойцов отряда борьбы с подводными диверсантами», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Отбили нападение диверсантов. Освободили заложников, захваченных пиратами. Потушили пожар на аварийном судне. Все эти стремительные действия разворачиваются на глазах сотен зрителей.

И это лишь малая часть масштабной программы военно-технического форума «Армия-2022». Десятки выставочных площадок с новейшими образцами вооружения и военной техники открылись для свободного посещения по всей стране.

В Южно-Сахалинске прямо в центре города выставлены современные комплексы ПВО и реактивные системы залпового огня. Здесь же развернули уникальные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Екатеринбург - один из крупнейших центров российского оборонно-промышленного комплекса. Перспективные образцы артиллерийского вооружения здесь соседствуют с военной техникой, которая в представлении уже не нуждается. Как, например, 152-мм самоходная гаубица «Мста-С».

В Хабаровске можно прикоснуться к «Триумфу» - зенитному ракетному комплексу С-400. Здесь же современные комплексы связи, радиоэлектронной борьбы и наши знаменитые ударные «Аллигаторы».

«Это кабина Ка-52. Боевой ударный вертолет. Соосная система обеспечивает сверхманевренность. А это высотный перехватчик МиГ-31. Прилетел из Приморья. Размах крыльев - 13,5 метра, длина - около 23. Летает в стратосфере», - прокомментировала корреспондент «Звезды» Мария Герман.

Для такого близкого знакомства с новинками отечественного ОПК, конечно, потребуется время. Региональные выставки форума «Армия-2022» будут открыты для свободного посещения до конца этой недели.

Ранее посетители форума «Армия-2022» рассказали о своих впечатлениях от увиденного.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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