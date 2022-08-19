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«Чувствуется мощь»: посетители форума «Армия-2022» рассказали о своих впечатлениях от увиденного

Валентин Гвоздев
13:27 19.08.2022
В выставочном центре «Патриот» выставлена не только военная, но и спасательная техника, а для зрителей подготовлена обширная развлекательная программа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Международный военно-технический форум «Армия-2022» открыл двери для всех желающих. Теперь каждый может ознакомиться с последними разработками оборонно-промышленного комплекса - увидеть новейшие танки, бронемашины, боевые дроны, самолеты и даже попасть внутрь некоторых экспонатов. Также сегодня там открылся Международный пожарно-спасательный конгресс.

Несмотря на рабочий день, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» яблоку негде упасть. Безусловно, повлияла на это и погода. Жара, душившая москвичей с начала недели, отступила, и сегодня температура вполне комфортная. А это еще один аргумент в пользу того, чтобы посетить статичную экспозицию форума.

«Чувствуется мощь нашей армии. Здесь гуляешь и получаешь очень сильный позитивный заряд. Ты понимаешь профессионализм нашей армии и чувство гордости за нее. И просто радость жизни. Вот это самое главное», - рассказал посетитель Андрей Колачев.

На форуме представлена не только военная техника, но и образцы специальной техники, в частности, техника Министерства чрезвычайных ситуаций. Сегодня открылся третий Международный пожарно-спасательный конгресс, который впервые проходит на площадке военно-технического форума. На открытии выступил глава МЧС Александр Куренков, вернувшийся из рабочей поездки.

«В условиях импортозамещения научным и производственным предприятиям необходимо активнее решать вопросы создания и внедрения новых разработок. Создание и внедрение новейших разработок в области прогнозирования позволит работать на упреждение чрезвычайных ситуаций, сохраняя человеческие жизни», - заявил Куренков.

В «Патриоте» царит атмосфера праздника, за это отвечают ансамбли Министерства обороны. Для посетителей приготовили обширную программу. На Соборной площади развернулась «Спасская ярмарка», уже завтра перед гостями выступят лучшие военные оркестры, а в воскресенье на «Поле Победы» пройдет масштабная реконструкция, посвященная 80-летию героической обороны Севастополя.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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