Замминистра обороны Иванов рассказал о реконструкции космодрома Плесецк для запуска ракет «Ангара»

За последнее время было реконструировано и построено больше 130 объектов различной инфраструктуры, обеспечивающей запуски ракет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал о ходе работ по реконструкции ведомственного космодрома Плесецк. После завершения работ с космодрома будут запускаться ракеты класса «Ангара».

«15 июля было 65 лет годовщины создания нашего первого государственного испытательного комплекса Плесецк, с чем еще раз хотим поздравить весь коллектив Космических войск Вооруженных сил. Работа проделана огромная, за последнее время было реконструировано и построено больше 130 объектов различной инфраструктуры, обеспечивающей запуски. Действительно, в рамках программы развития космодромов до 2025 года планируется строительство нового стартового стола и дополнительных инфраструктур, которые позволят обеспечивать до пяти запусков тяжелых ракет "Ангара". Работа продолжается, параллельно строится и социальная инфраструктура, жилые дома, объекты культурно-оздоровительного комплекса, общежития, казармы - все, что необходимо для нормального проживания», - рассказал Иванов.

Полное интервью с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым смотрите в видео к данной новости.

Также Иванов рассказал о проведении работ по обеспечению водой Донецка. После завершения боевых действий удалось проложить более 90 километров водовода, что полностью удовлетворило потребность жителей города в воде.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов