Армия Армия Армия

Замминистра обороны Иванов рассказал о реконструкции космодрома Плесецк для запуска ракет «Ангара»

12:43 18.08.2022
За последнее время было реконструировано и построено больше 130 объектов различной инфраструктуры, обеспечивающей запуски ракет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал о ходе работ по реконструкции ведомственного космодрома Плесецк. После завершения работ с космодрома будут запускаться ракеты класса «Ангара».

«15 июля было 65 лет годовщины создания нашего первого государственного испытательного комплекса Плесецк, с чем еще раз хотим поздравить весь коллектив Космических войск Вооруженных сил. Работа проделана огромная, за последнее время было реконструировано и построено больше 130 объектов различной инфраструктуры, обеспечивающей запуски. Действительно, в рамках программы развития космодромов до 2025 года планируется строительство нового стартового стола и дополнительных инфраструктур, которые позволят обеспечивать до пяти запусков тяжелых ракет "Ангара". Работа продолжается, параллельно строится и социальная инфраструктура, жилые дома, объекты культурно-оздоровительного комплекса, общежития, казармы - все, что необходимо для нормального проживания», - рассказал Иванов.

Полное интервью с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым смотрите в видео к данной новости.

Также Иванов рассказал о проведении работ по обеспечению водой Донецка. После завершения боевых действий удалось проложить более 90 километров водовода, что полностью удовлетворило потребность жителей города в воде.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:53 Армия
Видео
МО РФ: в Калининградскую область перебазированы самолеты с гиперзвуковыми «Кинжалами»
12:43 Армия
Видео
Замминистра обороны Иванов рассказал о реконструкции космодрома Плесецк для запуска ракет «Ангара»
11:34 Армия
Видео
В Минобороны России раскрыли, откуда ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС
11:53 Армия
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
09:21 Армия
Видео
МО РФ: после провокации на АЭС Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы
Популярное
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.