В Департаменте информационных систем МО РФ сообщили о росте числа уязвимостей в ПО с начала спецоперации

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Заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России Николай Лишин сообщил, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса резко возросло количество уязвимостей в общем программной обеспечении (ПО), которое лежит в Интернете.

«Никто не пишет код с нуля от начала до конца, это сейчас так не делается, сейчас берутся определенные блоки и делается сборка так называемая. Но блоки берутся из репозитория, который является международным. В этот репозиторий после февраля было вставлено колоссальное количество уязвимостей», - объяснил Лишин в студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Замруководителя Департамента указал, что студенты, которые отучатся на программистов, начнут делать отечественное ПО, собирая его из сборки, которая есть в общем репозитории. В связи с этим в российское информационное пространство будут вноситься уязвимости, подчеркнул Лишин. Поэтому Департамент намерен провести хакатон для будущих программистов, который призван научить собирать безопасные программы из небезопасных элементов.

Полное интервью с заместителем руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России Николаем Лишиным смотрите в видеозаписи к новости.

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Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

