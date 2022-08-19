Путин заявил о подготовке совместных учений Минобороны РФ и Казахстана в рамках ОДКБ

Президент РФ заявил о проведении мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

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Министерства обороны России и Казахстана готовятся провести совместные учения в рамках ОДКБ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Этот год особенный - мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд мероприятий различных. У нас активно работают наши министерства и ведомства, межправкомиссия работает активно. Министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения, и так далее», - заявил Путин.

Сегодня в Сочи проходит встреча лидеров России и Казахстана - Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президенты обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества.