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Генсек ООН заявил, что в 2023 году может не хватить продовольствия без удобрений РФ

Елизавета Потейчук
16:16 19.08.2022
Генсек ООН указал на необходимость обеспечения доступа к продовольствию и удобрениям из России, которые не находятся под санкциями.
Генсек ООН заявил, что в 2023 году может не хватить продовольствия без удобрений РФ
© Фото: Loey Felipe, XinHua, Globallookpress
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, которые не находятся под санкциями. По его словам, без удобрений в 2022 году может не хватить еды в 2023-м.

«Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции», - передает Reuters слова Гутерриша.

Напомним, в конце июня Антониу Гутерриш заявил, что современный мир не сможет обойтись без российских удобрений при решении проблемы продовольственной безопасности. По словам Генсека ООН, на данный момент вопрос продовольственной безопасности также остается острым.

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