В стране и мире Генсек ООН заявил о незаменимости российских удобрений Виктория Ивашечкина По словам Антониу Гутерриша, на данный момент вопрос продовольственной безопасности также остается острым. © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости Читайте нас на: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что современный мир не сможет обойтись без российских удобрений при решении проблемы продовольственной безопасности. «(Были проведены - прим.ред.) контакты как с украинцами, так и с русскими и турками с целью содействия безопасному и надежному экспорту украинских продуктов питания и при этом экспорту российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись», - цитирует слова генсека пресс-служба ООН. Гутерриш подчеркнул, что организацию беспокоит ситуация на Украине. Однако сам вопрос продовольственной безопасности также является острым, передают «Известия». Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с германским и французским коллегами Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном предложил способ снижения напряженности на мировом продовольственном рынке, которая возникла на фоне экономической и финансовой политики Запада. По словам российского лидера, РФ готова нарастить поставки удобрений и сельхозпродукции, а также найти варианты экспорта зерновых В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика