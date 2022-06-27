Генсек ООН заявил о незаменимости российских удобрений
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что современный мир не сможет обойтись без российских удобрений при решении проблемы продовольственной безопасности.
«(Были проведены - прим.ред.) контакты как с украинцами, так и с русскими и турками с целью содействия безопасному и надежному экспорту украинских продуктов питания и при этом экспорту российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись», - цитирует слова генсека пресс-служба ООН.
Гутерриш подчеркнул, что организацию беспокоит ситуация на Украине. Однако сам вопрос продовольственной безопасности также является острым, передают «Известия».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с германским и французским коллегами Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном предложил способ снижения напряженности на мировом продовольственном рынке, которая возникла на фоне экономической и финансовой политики Запада. По словам российского лидера, РФ готова нарастить поставки удобрений и сельхозпродукции, а также найти варианты экспорта зерновых