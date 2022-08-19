Глава МЧС Куренков осмотрел выставку форума «Армия-2022»

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Глава Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков посетил Международный военно-технический форум «Армия-2022». Руководителю ведомства показали выставленные на форуме инновационное обмундирование и оборудование, предназначенное для проведения спасательных работ.

Также Куренков выступил на третьем Международном пожарно-спасательном конгрессе, который приводится в рамках форума. В ходе выступления глава ведомства призвал активнее решать вопросы создания и внедрения новых разработок в условиях импортозамещения.

На форуме «Армия-2022» представлена не только военная техника, но и образцы специальной техники, в частности, техника Министерства чрезвычайных ситуаций. Сегодня открылся третий Международный пожарно-спасательный конгресс, который впервые проходит на площадке военно-технического форума. В рамках конгресса пройдут спортивные, выставочные показательные мероприятия, а также дискуссии, посвященные актуальным аспектам обеспечения безопасности.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов