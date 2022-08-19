В СПбПУ описали разработку для хирургов с возможностью видеть внутренние органы человека

Владимир Иванов рассказал, что перед операцией пациенту делают КТ или МРТ, по которым с помощью написанного софта создается 3D-модель интересующей области.

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Профессор Института прикладной математики и механики Санкт-Петербургского политехнического университета Владимир Иванов рассказал о разработке, представленной в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». Так, Институт занимается разработкой навигационных систем для хирургии с использованием технологии дополненной реальности.

По словам Иванова, идея разработки заключается в том, что перед операцией пациенту делают КТ или МРТ, по которым с помощью написанного софта создается 3D-модель интересующей области.

«Второй, более сложный этап, - это сама операция, где с помощью маркерной системы вот это точное изображение привязывается на тело пациента. И тогда хирург обладает уникальной возможностью видеть как самого пациента, так и все, что находится у него внутри. То есть и кости, и мягкие ткани, и нервы, и сосуды, и так далее», - объяснил профессор.

Полное интервью с руководителем профессором Института прикладной математики и механики Санкт-Петербургского политехнического университета Владимиром Ивановым в студии «Звезды» на полях форума «Армия-2022» смотрите в видеозаписи к этой новости.

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Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.