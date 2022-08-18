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Глава госпиталя Вишневского рассказал, какие раненные при спецоперации поступают в учреждение

18:26 18.08.2022
В медицинском центре стараются не определять степень тяжести ранения, а искать к каждому пациенту индивидуальный подход.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - центрального военного клинического госпиталя им. А.А Вишневского Министерства обороны РФ Александр Есипов в интервью телеканалу «Звезда» на форуме «Армия-2022» рассказал, какие раненные поступают в медучреждение из зоны проведения специальной военной операции на Украине.

«Даже самое легкое ранение, с которым к нам попадают, может осложниться при присоединении, допустим, вторичной инфекции, и утяжелить состояние до крайне тяжелого. И у нас есть конкретный пациент с конкретной патологией. Многое зависит от сопутствующих заболеваний, факторов, от элементов эвакуации. Поэтому нам привозят не самых тяжелых, а самых сложных пациентов. Больных, которые нуждаются в длительном лечении, восстановительном лечении, реконструктивной хирургии и применении высоких технологий», - рассказал Есипов.

По словам главы учреждения, в госпиталь поступает много пациентов с минно-взрывными травмами и огнестрельными ранениями. При этом, специалисты центра, учтивая опыт прошлых военных кампаний, ожидали поступления большего количество раненных. Но благодаря бережному отношению командования к военнослужащим и их профессионализму, количество ранений сократилось.

Полное смотрите начальником Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - центрального военного клинического госпиталя им. А.А Вишневского Министерства обороны России смотрите в видео к данной новости.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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